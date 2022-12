Va al Carrefour per fare la spesa di Capodanno senza pagare: arrestata

Ha riempito il carrello all'inverosimile nascondendo ciò che non ci stava sotto al giubbotto. Una volta arrivata in cassa ha tirato dritto senza pagare e per lei sono scattate le manette. Una donna di 50 anni è stata arrestata dalla polizia per furto aggravato dopo aver rubato una spesa da 1.380 euro al Carrefour di via Principessa Clotilde a Milano (zona Porta Porta Nuova) nel pomeriggio di martedì 27 dicembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 14, come riferito da via Fatebenefratelli. A notare la 50enne è stata una addetta alla vigilanza che poi l'ha fermata mentre usciva dal negozio con il carrello della spesa stracolmo di generi alimentari, prodotti per la pulizia del corpo e oggetti di bigiotteria. La donna, già nota alle forze dell'ordine, ha cercato di ribattere dicendo che aveva tutto il diritto di portare via ciò che aveva rubato.

A scrivere la parola fine sulla questione sono stati gli agenti della questura, intervenuti con una volante. La donna è stata accompagnata in questura e arrestata con l'accusa di furto aggravato; tutta la merce è stata restituita al supermercato che l'ha nuovamente posizionata sugli scaffali.