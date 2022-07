Il figlio 'investigatore' che trova gli scippatori del padre e li 'arresta'

Non avevano fatto i conti con le notifiche della banca, né con l'occhio attento del figlio della vittima. Due uomini - un 36enne e un 29enne, entrambi cittadini romeni - sono stati arrestati domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di furto e indebito utilizzo di carte di credito dopo aver derubato un 88enne.

L'anziano, stando a quanto ricostruito dalla polizia, era al centro commerciale Bonola per il suo classico giro del fine settimana e, verso le 15, avrebbe prelevato allo sportello bancomat che si trova proprio all'interno del mall. Subito dopo l'anziano sarebbe stato avvicinato da due uomini, che lo avrebbero distratto e si sarebbero poi allontanati mentre lui è tornato a casa. Qualche minuto dopo, sul cellulare della figlia - che è cointestataria del conto corrente - sono arrivate delle notifiche che segnalavano un pagamento da 144 euro in un negozio di orologi e un altro da 551 euro per due paia di occhiali.

A quel punto, la donna e suo fratello hanno scoperto che all'88enne era stato portato via il portafogli e hanno subito dato l'allarme. Ma non solo. Perché il figlio si è fatto descrivere dal padre i due che lo avevano avvicinato e ha subito raggiunto il vicino centro commerciale, dove - con l'aiuto dei vigilantes - ha individuato e bloccato i ladri. Il 29enne e il 36enne sono poi stati arrestati dagli agenti delle volanti.