Colpo in centro a Milano: proprietari sorprendono ladra in camera

Quando sono rientrati a casa sono andati in camera da letto, lì hanno trovato una ladra che aveva rubato i loro gioielli e stava rovistando tra i cassetti. E per lei sono scattate le manette. Una 25enne serba è stata arrestata dalla polizia per tentato furto in abitazione in via Alfredo Albertini a Milano (zona Paolo Sarpi) nella serata di mercoledì 7 dicembre.

Tutto è accaduto poco prima delle 23, come riferito da via Fatebenefratelli. La coppia ha sorpreso la 25enne in camera da letto poco dopo essere rientrata. L'hanno trattenuta fino all'arrivo della volante del commissariato Garibaldi che l'ha accompagnata negli uffici della questura.

Per lei sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato ed è stat trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Tutti i gioielli (per un valore di circa 7mila euro) sono ritornati ai legittimi proprietari.