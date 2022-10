L'amica non chiude la porta a chiave: le ruba 700 euro in casa

Sapeva, probabilmente, che la donna aveva lasciato la porta di casa chiusa, ma non a chiave. I due si conoscono, quindi è possibile che conoscessero anche le rispettive abitudini. Fatto sta che, mentre lei era al lavoro, ha deciso di derubarle l'abitazione. Il furto è avvenuto il 18 ottobre nel Pavese, ad Alagna. La donna, quando si è accorta del furto, si è recata dai carabinieri a sporgere denuncia. All'appello mancavano 700 euro che teneva in un borsello, e non c'erano segni d'effrazione in casa alle porte o alle finestre.

I carabinieri hanno visionato le telecamere di sorveglianza comunali e hanno individuato il responsabile del furto, avvenuto il 17 ottobre: si trattava di un 57enne del posto, conoscente della vittima. I militari hanno quindi denunciato l'uomo alla procura di Pavia per furto in abitazione.