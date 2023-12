Scoperti due volte in pochi minuti: ladri arrestati dalla polizia

Prima dalla proprietaria della casa che volevano svaligiare. Poi da un passante, amico di una delle vittime. Due ladri - un 23enne algerino e una 28enne sua connazionale - sono stati arrestati martedì sera a Milano dopo aver cercato di rubare in un appartamento di via Grigna e in alcune auto che erano in sosta in un parcheggio poco distante.

L'allarme è scattato poco dopo le 23, quando un testimone ha notato i due e un terzo complice - poi scappato -, mentre forzavano i veicoli, riuscendo ad aprirne alcuni. Lo stesso complice ha riconosciuto il furgone di un amico e gli ha telefonato, con i due che sono poi riusciti a bloccare il 23enne e la 28enne.

Mentre gli agenti delle volanti identificavano i due, è arrivata una donna che ha raccontato ai poliziotti che poco prima aveva sorpreso l'uomo e la donna nella sua abitazione, dove si erano introdotti forzando una portafinestra. Per loro sono quindi scattate le manette.