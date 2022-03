Colpo grosso dei ladri a Milano: svaligiata casa in corso Venezia

Sono passati dalla porta e sono fuggiti con tutto quello che sono riusciti a prendere. Colpo grosso dei ladri giovedì in un appartamento di corso Venezia, in pieno centro a Milano.

L'allarme è scattato verso le 15, quando la custode dello stabile si è accorta che la porta dell'appartamento al terzo piano - di proprietà di una 58enne italiana - era aperta. La donna ha subito avvisato la vittima, che in quel momento era fuori per lavoro, che ha a sua volta allertato la polizia.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno effettuato tutti gli accertamenti e i rilievi del caso per cercare di trovare tracce utili che possano condurre ai banditi, che comunque sarebbero entrati dalla porta senza particolari sforzi. Dalla casa, secondo un primo inventario della proprietaria, sono spariti vestiti, gioielli e borse ma tutte le stanze erano a soqquadro e quindi non è escluso che i ladri abbiano portato via altro.

Un paio di settimane fa altri due furti in casa erano stati messi a segno nel giro di poche ore, nella stessa sera. Prima era toccato a un'abitazione di via Gioia, dove i malviventi avevano colpito senza lasciare segni e rubando orologi e gioielli di lusso, e poi a una casa in zona San Siro, con la banda che aveva sradicato una cassaforte per poi lanciarla, di peso, dal balcone e sparire.