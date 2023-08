Furto a casa dei zu Fürstenberg a Milano: ladro (con 100mila euro di bottino) fermato dai domestici

Il blitz dalla finestra, lasciata aperta. Il giro per le camere arraffando qualsiasi cosa. Poi, suo malgrado, l'incontro con i domestici. Un ragazzo di 20 anni - cittadino marocchino, identificato più volte in Italia con diversi alias e con piccoli precedenti - è stato arrestato giovedì mattina a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver cercato di rubare nella casa di Antonius zu Fürstenberg, il 38enne figlio del principe Heinrich.

Il 20enne, stando a quanto appreso, sarebbe entrato nell'appartamento - un'abitazione nobiliare su due piani, in zona Sant'Ambrogio - approfittando di una finestra in quel momento socchiusa. Una volta dentro, avrebbe preso soprammobili, gioielli e ricordi di famiglia mettendoli in due sacchi che aveva con sé.

A bloccarlo sono stati i due domestici filippini, che lo hanno sorpreso in una stanza e sono riusciti a fermarlo, dando poi l'allarme alle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia Duomo lo hanno quindi ammanettato e arrestato. Venerdì mattina, dopo l'udienza di convalida, l'arresto è stato convalidato e per il ragazzo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Da un primo inventario fatto al telefono con Antonius zu Fürstenberg e sua moglie Matilde Borromeo - lei membro della casa Borromeo -, il 20enne stava per portare via un bottino dal valore di circa 100mila euro. In tasca i carabinieri gli hanno trovato una fede con il nome di Fürstenberg inciso.