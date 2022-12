L'uomo che torna a casa e si trova faccia a faccia con i ladri

Ha aperto la porta di casa e ha trovato davanti a sé i due malviventi. Mattinata di paura quella di lunedì per un 42enne, cittadino peruviano, la cui abitazione è finita nel mirino di un uomo e una donna che hanno cercato di svaligiare la sua abitazione.

Verso le 12.30, stando a quanto ricostruito dalla questura, l'uomo è tornato nel suo appartamento, che si trova in via Leoncavallo, e ha subito notato che il nottolino della porta d'ingresso era stato forzato. A quel punto è entrato e ha scoperto nell'abitazione i due ladri - un uomo e una donna - ancora impegnati a girare per le stanze.

Per guadagnarsi la fuga, i due lo hanno colpito con dei pugni al volto e sono poi scappati. Gli agenti delle volanti hanno rintracciato la donna, un'italiana di 22 anni, in via Padova e l'hanno bloccata. È indagata per tentata rapina e danneggiamento. Il suo complice è invece riuscito a perdere le proprie tracce.