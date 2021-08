La vicina "sentinella" che incastra i ladri (ancora sul balcone)

Traditi dai rumori. Due uomini - un 22enne e un 35enne, entrambi cittadini albanesi - sono stati arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì dopo essere stati sorpresi sul balcone di una casa di Melegnano che evidentemente avrebbero voluto svaligiare.

A dare l'allarme, verso l'una, è stata una residente del condominio che ha sentito dei rumori sospetti arrivare dall'abitazione di una vicina. Sapendo che la donna era fuori per le vacanze estive e che l'appartamento era quindi vuoto, la signora ha subito telefonato al 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto, in zona via Manzoni, sono immediatamente arrivati i carabinieri, che hanno sorpreso i due ladri ancora sul balcone mentre cercavano di forzare la finestra per entrare. Perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di tutti gli attrezzi del mestiere e sono poi stati dichiarati in arresto.

Il più grande dei due è risultato anche destinatario di un ordine di carcerazione per una pena di sette mesi per il reato di ricettazione: per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore, mentre il suo complice sarà processato per direttissima.