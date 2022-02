Le sorelline di 13 e 19 anni fermate mentre rubano in una casa

Una non è neanche imputabile per la legge italiana. L'altra è soltanto poco più che maggiorenne. Eppure entrambe hanno già precedenti di polizia ed entrambe sono finite di nuovo nei guai. Due sorelle, di 13 e 19 anni, di etnia rom e senza fissa dimora in Italia, sono state fermate martedì mattina mentre stavano svaligiando un appartamento di via Tolstoi a Milano.

L'allarme è scattato verso le 11, quando il proprietario dell'abitazione, un italiano 44enne, ha ricevuto sul proprio cellulare un alert intrusione dal suo sistema di antifurto. L'uomo ha immediatamente allertato il 112, che ha inviato sul posto una volante. Quando gli agenti hanno individuato la casa, la cui porta era stata forzata, le due ragazze stavano ancora raccogliendo il loro bottino, soprattutto monili e gioielli.

La più grande è stata quindi arrestata con l'accusa di tentato furto aggravato, mentre la più piccola - non imputabile perché ha meno di 14 anni - è stata segnalata all'autorità giudiziaria. Come tra l'altro era già successo in passato.