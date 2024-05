"Ho subito un furto in casa": la denuncia di Stash su Instagram

"Perdonate l'assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie". A firmare lo sfogo, pubblicato mercoledì pomeriggio su Instagram è Stash, il 34enne al secolo Antonio Fiordispino, leader e front man dei "The Kolors". Il cantante, che vive a Milano tra i Navigli e la zona Romolo, ha poi proseguito: "Ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente. Intanto Karma viaggia nell'aria e sono felice vi stia piacendo. A presto!".

Il furto, stando a quanto finora ha potuto verificare MilanoToday, sarebbe stato in realtà tentato nella mattinata di martedì, quando qualcuno si è introdotto nel cortile dello stabile in cui vive l'artista, arrivando nelle "pertinenze" della proprietà del cantante. A quel punto sarebbe suonato l'antifurto e la società di vigilanza privata avrebbe allertato le forze dell'ordine.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri del nucleo Radiomobile che non hanno trovato tracce di chi aveva fatto scattare l'allarme. I militari dalle telecamere avrebbero visto effettivamente un uomo avvicinarsi all'abitazione di Stash per poi frugare nelle vicinanze di un tombino. Lo stesso uomo si sarebbe però allontanato senza portare via nulla. Il lavoro dei militari prosegue ora per cercare di identificarlo.