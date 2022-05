Torna a casa e trova le ladre (una di 12 anni), poi viene trascinato dalla loro auto in fuga

Posto sbagliato, momento sbagliato. E a nulla è valso il tentativo di fuga, folle e spericolato. Una donna di 29 anni, che risulta residente nel campo nomadi di Baranzate, è stata arrestata nel pomeriggio di martedì a Milano con le accuse di furto aggravato in abitazione e lesioni personali al termine di un blitz in un appartamento di via Rogoredo, decisamente movimentato.

L'allarme è scattato verso le 16.40, quando il proprietario di casa - un marocchino di 52 anni - è rientrato e ha trovato all'interno la 29enne e una ragazzina di 12 anni, che risulta residente nello stesso campo. Una volta scoperte, le due sono fuggite e sono salite a bordo della loro macchina, con il 52enne che si è però subito messo sulle loro tracce.

L'uomo è riuscito a raggiungere l'auto delle fuggitive, bloccate dal traffico, e si è appeso alla portiera, con la guidatrice che lo ha trascinato per qualche metro. Proprio in quell'istante è passata una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile, che ha fermato la vettura e ha poi dichiarato in arresto la 29enne, dopo aver ricostruito l'accaduto. La ragazzina, che non è imputabile, è stata invece affidata a una zia. I militari hanno anche recuperato il bottino del furto - 20 euro e una collanina -, che è stato restituito al legittimo proprietario.