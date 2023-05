Il ladro sorpreso in casa dal proprietario e arrestato

Rincasando ha sentito alcuni rumori sospetti provenienti dalla porta d'ingresso della sua abitazione e, poco dopo, ha sorpreso un ladro rovistare all'interno. È successo a Vaprio d'Adda, in piazza Cavour, nella tarda serata di domenica 30 aprile.

Il malvivente, vistosi scoperto, ha aggredito il proprietario di casa cercando di guadagnarsi la via di fuga. Ma il proprietario aveva già avvisato il numero di emergenza 112 e quindi nel frattempo i carabinieri di Cassano d'Adda erano sopraggiunti sul posto, bloccando il ladro e identificandolo per un uomo di 37 anni senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Nessuno è rimasto ferito. Il 37enne, che risponde di rapina impropria, è stato portato alla casa circondariale di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.