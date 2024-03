Vecchioni querelato da La Russa jr. per il furto delle mutande in casa

Il cantautore Roberto Vecchioni è stato querelato da Geronimo La Russa, figlio maggiore del presidente del Senato Ignazio e attualmente alla guida di Aci Milano. Accompagnato dai suoi legali, il cantautore ha chiesto di essere ascoltato dai magistrati e si è recato in procura a Firenze, mercoledì 6 marzo.

Tutto è nato dal racconto che il "professore", come è soprannominato il cantautore per essere stato anche docente nei licei, aveva narrato al Festival La Gaberiana nel capoluogo toscano, a luglio del 2023: Vecchioni aveva raccontato che, nel 1997, la figlia allora 14enne aveva organizzato una festa in casa a Milano con alcune amiche, alla quale si erano presentati anche ragazzi più grandi che avevano rubato alcuni oggetti, tra cui i portasigari e perfino alcune paia di mutande. I ragazzi, dopo la denuncia alla polizia, erano stati identificati. Vecchioni aveva raccontato che "uno di quei ragazzi si chiamava Geronimo", facendo intendere che fosse appunto il figlio di Ignazio La Russa.

Non si era fatta attendere la replica di Geronimo La Russa, di professione avvocato. Confermando di essersi imbucato e anche che ci furono dei furti. "Anche 3 dei miei amici rubarono qualcosa. Ci rimasi talmente male che non li frequentai più", aveva detto, aggiungendo che non vi era mai stata un'imputazione nei suoi riguardi. Infine aveva annunciato la querela, che poi è effettivamente arrivata.