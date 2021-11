Ladro spacca la porta di casa per rubare, ma si trova davanti una famiglia intera

Decisamente il momento sbagliato. Un uomo di 27 anni, un cittagino egiziano irregolare, è stato arrestato domenica pomeriggio a Milano dopo aver cercato di mettere a segno un furto in una casa che, per sua sfortuna, non era vuota.

Stando a quanto ricostruito e riferito dalla Questura, infatti, verso le 15.30 il 27enne è entrato in un condominio di via Arqua, in zona via Padova, e ha forzato la porta di un appartamento con un piede di porco. Quando ha fatto ingresso nell'abitazione, però, il ladro si è trovato davanti papà, mamma e figlio, l'intera famiglia - di origine senegalese - che vive in quella casa.

Per nulla intimorito, il ragazzo ha cercato di spaventare i proprietari dicendo loro "io non ho paura di nulla", ma suo malgrado è stato bloccato dall'uomo, che ha poi dato l'allarme alla polizia. Il 27enne, che ha anche cercato inutilmente di liberarsi del piede di porco, è stato dichiarato in arresto con l'accusa di tentato furto in abitazione.