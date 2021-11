Mamma va col figlioletto a rubare in una casa, ma resta chiusa dentro

Nessuna via di fuga. Una donna di 32 anni, una cittadina serba nata in Belgio con precedenti, è stata arrestata giovedì mattina a Milano con l'accusa di tentato furto in abitazione dopo essere rimasta praticamente in trappola all'interno dello stesso appartamento che stava cercando di svaligiare.

L'allarme è scattato quando il proprietario di casa è tornato e ha sentito degli strani rumori per poi accorgersi che tutte le stanze erano a soqquadro, mentre l'ultima in fondo al corridoio era chiusa a chiave. È bastato poco per scoprire che la ladra, una volta scoperta, aveva cercato di rifugiarsi lì per poi scappare dalla finestra, senza sapere però che l'uscita era chiusa dalle sbarre.

A quel punto ai poliziotti è bastato aprire la porta per fermare la 32enne e scoprire che aveva portato con sé anche il figlioletto di appena undici anni. Per lei sono scattate la manette.