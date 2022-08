Il ladro che si cala dal quarto piano (attraverso il tubo del gas) con una cassaforte

Su e giù per il tubo, in pieno giorno. Così un ladro solitario domenica mattina è riuscito a svaligiare un appartamento di via del Cardellino, in zona Lorenteggio, a Milano.

L'allarme alla polizia è scattato poco prima di mezzogiorno, quando una residente ha visto un uomo calarsi attraverso la conduttura del gas fino al piano terra, per poi scappare. Arrivati sul posto, gli agenti delle volanti hanno accertato che il malvivente era riuscito ad arrampicarsi fino al quarto piano per poi forzare la finestra ed entrare nell'abitazione di un 51enne che si trova fuori città per le ferie.

Il "topo d'appartamento", stando ai primi rilievi, sarebbe riuscito a smurare una piccola cassaforte utilizzando un flessibile e avrebbe fatto perdere le tracce con il bottino, tra cui numerosi monili in oro il cui valore è ancora da quantificare. Sul colpo indagano gli agenti.