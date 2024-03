Svaligiata casa in centro a Milano: rubati a una donna orologi, gioielli e bracciali

Traditi dalla borsa. Due uomini, un 20enne e un 22enne, entrambi cittadini georgiani, sono stati arrestati nella notte con l'accusa di furto in abitazione in concorso dopo aver svaligiato un appartamento in via Cenisio. I giovani sono stati fermati a Vimodrone dai carabinieri, che li hanno incrociati mentre si muovevano in auto in città con fare sospetto. Alla vista della pattuglia, i due hanno cercato di nascondere una borsa di tela che avevano in macchina, un gesto che ha ulteriormente attirato l'attenzione dei militari.

Nella busta sono stati trovati e sequestrati gioielli, monili in oro, decine di bracciali e paia di orecchini oltre che 4 orologi e una carta d'identità intestata a una 36enne milanese. Contattata dai carabinieri, lei stessa ha subito raccontato di aver subito un furto in abitazione poco prima. Chiamata in caserma, lei stesso ha poi riconosciuto il bottino trovato nella vettura dei due, che sono quindi stati arrestati e portati in carcere a Monza.

Poche ore prima un 25enne, cittadino albanese, era stato arrestato con l'ipotesi di reato di tentato furto in abitazione. I militari lo hanno sorpreso su un balcone di un appartamento di via Moro mentre cercava di forzare la serratura per entrare.