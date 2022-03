Colpo dei ladri (senza tracce): ripulita casa di una 50enne, rubati gioielli e orologi di lusso

All'apparenza non hanno lasciato nessun segno del loro passaggio. Ma quel che è certo è che hanno portato via tutto ciò che c'era di valore. Un appartamento di via Gioia, in zona stazione Centrale a Milano, è stato svaligiato mercoledì sera da una banda di ladri che per ora è riuscita a far perdere le proprie tracce.

A chiedere aiuto alla polizia, verso le 20, è stata la stessa proprietaria dell'abitazione, una 50enne italiana. Tornata a casa, ha trovato tutti i cassetti svuotati e rovesciati e l'appartamento completamente a soqquadro. Gli agenti che hanno effettuato i primi accertamenti non hanno però riscontrato segni di effrazione sulla porta d'ingresso, segno evidente che i ladri non dovrebbero essere passati da lì. Una porta finestra che affaccia su un terrazzino, al quarto piano, è stata invece trovata aperta - ma non forzata -, ma la 50enne ha assicurato di averla chiusa quando è uscita al mattino per andare al lavoro.

I malviventi, secondo un primo inventario, hanno portato via almeno quattro orologi di lusso - due Rolex e due Jaeger LeCoultre - oltre che gioielli e monili, il cui valore è da quantificare. I poliziotti hanno anche ascoltato la custode dello stabile, che ha spiegato di essere entrata nell'abitazione, con una copia delle chiave, verso le 16 per depositare un pacco appena arrivato. Sembra che in quel momento fosse ancora tutto in ordine.

Alle 21.30 una seconda chiamata alla polizia per un furto in appartamento è arrivata dal quartiere San Siro. Lì i ladri, almeno in quattro, hanno smurato una cassaforte e l'hanno portata via di peso, riuscendo a fuggire.