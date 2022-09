Ladri in azione in Porta Venezia: svaligiata casa di una 34enne

Serratura forzata e via col bottino. Furto in appartamento domenica sera a Milano, dove è stata svaligiata l'abitazione di una 33enne, cittadina italiana. A dare l'allarme, verso le 21, è stata lei stessa dopo essere rientrata in casa - in via Lecco, in zona Porta Venezia - e aver trovato la porta blindata d'ingresso aperta.

Stando a quanto ha riferito la vittima alla polizia, i ladri sarebbero fuggiti con monili, gioielli e borse di marca dopo aver messo a soqquadro tutte le stanze. Gli agenti hanno effettuato i primi accertamenti alla ricerca di tracce utili che possano portare a identificare i malviventi.

Pochissimi i dubbi sulla dinamica del furto: i banditi sono passati dalla porta forzando la serratura e sono usciti compiendo poi lo stesso percorso. Ancora da quantificare il valore del bottino.