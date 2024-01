Tornano dalle vacanze e trovano le case svaligiate: spariti gioielli e orologi preziosi

Case ripulite e gioielli spariti. Rientro amaro dalle vacanze natalizie per due famiglie di Milano, che nei giorni scorsi hanno ricevuto la visita dei ladri nelle loro abitazioni.

Il primo allarme è scattato verso le 23 di lunedì sera da via Coari, quando il proprietario è rientrato nel suo appartamento e ha notato subito la porta forzata. Una volta entrato, ha trovato tutte le stanze messe completamente a soqquadro e ha poi raccontato agli agenti che erano spariti cronografi e altri gioielli. Lui stesso ha spiegato di essere partito prima di Natale e di essere tornato solo in quel momento.

Un paio di ore dopo, all'1.20, identico allarme da viale dei Mille, in pieno centro città. Anche lì qualcuno, per ora rimasto ignoto, si è introdotto in un'abitazione vuota per le feste e ha portato via monili e orologi. Su entrambi i furti indaga la polizia, che ha ascoltato i proprietari ed effettuato tutti gli accertamenti alla ricerca di qualsiasi elemento utili per identificare i ladri.