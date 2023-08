Il vicino di casa che fa finire nei guai i due ladri

Non avevano fatto i conti con il vicino di casa. Due giovanissimi - un 19enne e una 20enne, entrambi di etnia rom - sono stati denunciati domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare in un appartamento di via Niccolini, in zona Chinatown. A dare l'allarme ai carabinieri verso le 17 è stato un residente dello stabile che si è accorto che i due stavano forzando la serratura della porta dell'abitazione di una 77enne, che in quel momento era fuori.

I militari della Pmz della compagnia Duomo hanno fermato il 19enne e la 20enne mentre uscivano dallo stabile dopo che si erano accorti di essere stati scoperti. La loro fuga, però, è durata molto poco ed entrambi sono stati bloccati e denunciati.

La ragazza era già stata arrestata nel 2021 per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito e denunciata nel novembre dell'anno successivo dopo un tentato furto al centro commerciale di Arese. Il primo precedente del complice risale invece al 2018 - a soli 14 anni - quando era stato indagato per un furto al centro commerciale di Busnago. A luglio scorso era arrivato per lui un divieto di ritorno nel comune di Catanzaro dopo una sanzione per droga, seguito - a marzo 2023 - da un arresto per tentato furto e ricettazione a Palermo con conseguente obbligo di dimora a Brembate, dove risulta residente. Adesso i nuovi guai a Milano.