Colpo dei ladri nella casa in centro a Milano: smurata la cassaforte

L'ingresso dal balcone, la fuga dalla porta. Con il bottino. Colpo grosso dei ladri in centro a Milano, dove alcuni malviventi sono riusciti a svaligiare un'abitazione la cui proprietaria è al momento fuori città per le vacanze estive.

A finire nel mirino dei "topi d'appartamento" è stata una casa in via Pagano. L'allarme è scattato verso le 10, quando la collaboratrice domestica della vittima - una 72enne italiana - ha notato che la porta d'ingresso era aperta e ha quindi chiesto aiuto alla custode dello stabile, che ha poi allertato la polizia. Gli agenti intervenuti sul posto hanno accertato che le stanze erano completamente a soqquadro e che dall'abitazione era sparita una cassaforte, che evidentemente è stata smurata e portata via dai malviventi. All'interno, stando a quanto riferito dalla proprietaria della casa, c'erano gioielli e monili in oro.

I ladri, secondo i primi rilievi effettuati dagli investigatori, sarebbero passati da una porta finestra di un terrazzo al secondo piano e sarebbero poi usciti tranquillamente dalla porta.