Ladri svaligiano appartamento a Milano e fuggono con la cassaforte (in braccio)

Gli attrezzi li hanno lasciati lì. Il bottino lo hanno portato via di peso. Letteralmente. Colpo grosso dei ladri mercoledì sera in un appartamento in zona San Siro a Milano, di proprietà di mamma e figlia, di 59 e 27 anni.

L'allarme è scattato poco prima delle 21.30, quando alcuni vicini delle due hanno visto un uomo allontanarsi dal condominio con una cassaforte in braccio e hanno allertato la polizia. Al loro arrivo sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno ma hanno accertato che effettivamente quattro persone si erano introdotte poco prima nella casa della coppia, che si trova al primo piano.

La banda, stando a quanto finora ricostruito dai poliziotti, sarebbe entrata rompendo una porta a vetri che dà su un terrazzino. Una volta all'interno, i ladri avrebbero smurato la cassaforte con dei flessibili e una mazzetta, che effettivamente sono stati trovati sul pavimento all'interno dell'abitazione. A quel punto i malviventi avrebbero gettato la cassaforte dal balcone e poi si sarebbero allontati con il bottino. All'interno, secondo quanto denunciato da mamma e figlia, che erano uscite di casa poco più di un'ora prima, c'erano gioielli e monili in oro il cui valore è ancora da quantificare.

Verso le 20 un secondo furto è avvenuto in un'abitazione di via Gioia. Da lì i banditi hanno portato via quattro orlogi di lusso e altri oggetti preziosi.