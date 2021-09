Tentano di scassinare una casa, arrestati in flagranza

/ Via Pomposa

Sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare all'interno di un'abitazione, nella serata di sabato 18 settembre, a Milano. La veloclità della segnalazione alle forze dell'ordine ha permesso di arrestare i due malviventi. Siamo in via Pomposa, zona Corvetto, e sono quasi le dieci di sera.

Gli agenti di polizia, arrivati sul posto, hanno sorpreso due uomini mentre aprivano una porta al quarto piano del palazzo con i classici arnesi per lo scasso. I due (egiziani di 21 e 23 anni) sono stati arrestati per tentato furto in abitazione.