Il ladro che lascia una scia di sangue dietro di sé e 'guida' i poliziotti fino a lui

Tradito dal suo stesso sangue. Un uomo di 24 anni, un cittadino marocchino con precedenti e irregolare, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano insieme a un 32enne - un connnazionale con lo stesso "curriculum" - dopo un tentativo di furto in un'abitazione finito decisamente male.

Stando a quanto ricostruito e riferito dalla Questura, verso le 15 i due hanno cercato di entrare in un appartamento al piano rialzato di un condominio via Preneste, al cui interno c'erano il proprietario - un etiope di 44 anni -, sua madre e sua zia. Il più giovane dei due, per aprire un varco, ha sfondato con un pugno il vetro di una porta finestra e a quel punto i due hanno fatto accesso nell'abitazione.

Alla famiglia presente in casa, però, non sono sfuggiti i due intrusi con il 44enne che è subito riuscito a metterli in fuga e a dare l'allarme al 112, fornendo una precisa descrizione dei ricercati. Sul posto sono così intervenute le Volanti, che non hanno potuto fare a meno di notare una scia di sangue a terra, lasciata proprio dal 24enne che si era fatto male a un braccio frantumando il vetro.

Seguendo la traccia, gli agenti della polizia sono così arrivati in via Civitali, dove hanno individuato i ladri e li hanno arrestati. Per il ferito è stato necessario il ricovero al pronto soccorso del San Carlo, dove è finito in codice giallo. Entrambi sono accusati di tentato furto in abitazione in concorso, mentre il più giovane deve rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale e il 32enne di spaccio per essere stato trovato in possesso di droga.