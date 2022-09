Vede il ladro che tenta di entrare in casa del vicino e lo fa arrestare

Un ladro di 62 anni è stato arrestato dalla polizia mentre cercava di entrare in un appartamento di via Savona a Milano (zona Navigli) nel pomeriggio di domenica 4 settembre.

Tutto è iniziato intorno alle 16 quando una vicina del proprietario di casa si è accorta che un uomo stava cercando di forzare le inferriate dell'appartamento. È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura. Il ladro è stato fermato mentre stava ancora cercando di strappare le inferriate dalla finestra.

I poliziotti gli hanno sequestrato anche diversi arnesi atti allo scasso. Il 62enne, inoltre, ha cercato di opporsi al fermo, per questo è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.