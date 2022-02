Colpo grosso dei ladri in CityLife: svuotata la cassaforte, aperta con il codice

La porta d'ingresso era forzata, ma la cassaforte - incredibilmente - no. Colpo grosso dei ladri nel weekend in un appartamento di via Senofonte, in zona CityLife a Milano. L'allarme è scattato alle 22.30 di domenica sera, quando il proprietario dell'abitazione - un italiano di 55 anni - ha telefonato al 112 denunciando il blitz dei ladri. I malviventi, al momento rimasti ignoti, si sarebbero introdotti nella casa manomettendo la porta e approfittando dell'assenza dell'uomo, che ha trascorso il weekend fuori città.

Le stanze dell'appartamento sono state messe completamente a soqquadro, ma soprattutto è stata svuotata la cassaforte, che però non presentava segni di effrazione, come se chi ha agito fosse a conoscenza del codice per l'apertura. I ladri, stando a una prima verifica del 55enne, avrebbero portato via orologi e gioielli per un valore di diverse migliaia di euro.

Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti delle volanti e i poliziotti della Scientifica, che hanno raccolto tracce nell'abitazione per cercare di dare un nome e un volto ai ladri. Nelle prossime ore il proprietario formalizzerà la denuncia presentando anche un inventario degli oggetti rubati.