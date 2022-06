Colpo dei ladri in centro a Milano: casa svaligiata, via orologio e gioielli

Ladri in azione in centro a Milano. Un appartamento di via Tiziano, zona Wagner, è stato svaligiato nelle scorse ore da qualcuno che per il momento ha fatto perdere le proprie tracce.

A dare l'allarme alla polizia, verso le 23.20, è stato il proprietario dell'abitazione, un italiano 37enne. Al momento di fare rientro in casa, l'uomo ha trovato tutte le stanze completamente a soqquadro e ha subito chiesto l'intervento degli agenti.

Da un primo inventario, stando a quanto denunciato dalla stessa vittima, sarebbero spariti un orologio Baume & Mercier, un anello in oro, altri gioielli e un computer Mac. Il valore totale del bottino rubato dai ladri si aggira attorno ai 10mila euro. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del commissariato centro, che stanno ora cercando di risalire all'autore, o agli autori, del blitz.