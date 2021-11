Cerca di forzare una finestra per andare a rubare, ma il vicino di casa lo vede: finisce male

Troppo rumore per passare inosservato. Un ragazzo di 20 anni, un giovane cittadino marocchino irregolare e con precedenti, è stato arrestato domenica sera a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di svaligiare un appartamento di via dei Valtorta, in zona Turro.

L'allarme è scattato verso le 20.30, quando un residente del condominio "visitato" dal 20enne ha telefonato al 112 spiegando di aver sentito dei rumori sospetti e di aver visto un uomo scavalcare il muro del condominio per poi allontanarsi.

La Volante è immediatamente intervenuta e ha rintracciato il ragazzo poco distante, trovandolo in possesso di un cacciavite, un grimaldello e una torcia elettrica. I poliziotti hanno poi accertato che effettivamente aveva cercato di fozare una finestra, che presentava segni di effrazione, e lo hanno dichiarato in arresto.