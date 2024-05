Sorprende la ladra uscire da casa sua e la fa arrestare

La proprietaria dell'appartamento, una donna di 34 anni, rientrando a casa ha visto la porta spalancata, da cui improvvisamente è uscita di corsa una coppia. Non si è persa d'animo e ha brevemente inseguito i due, fino a bloccare la donna, una 22enne con alcuni precedenti, poi arrestata dalla polizia.

È successo venerdì all'una di pomeriggio, in viale Fulvio Testi a Milano. La 22enne aveva con sé alcuni gioielli trafugati. Gli agenti, all'arrivo sul posto, l'hanno arrestata per furto in abitazione in concorso. Del complice nessuna traccia; nessuno ha avuto bisogno di cure mediche.