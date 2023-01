Le due ragazze che vanno a rubare in casa di una 27enne in pieno giorno

Incastrate dal vicino di casa. Due ragazze - una 21enne nata in Francia e una 19enne italiana, entrambe con precedenti - sono state arrestate lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto dopo aver cercato di svaligiare un appartamento in viale Monte Nero, in zona Porta Romana.

L'allarme è scattato verso le 17, quando uno dei residenti dello stabile ha telefonato al 112 segnalando rumori sospetti dall'abitazione accanto alla sua, dove vive una 27enne italiana. Al loro arrivo sul posto gli agenti delle volanti hanno trovato le due giovani all'interno della casa mentre raccoglievano il bottino.

Per loro a quel punto sono inevitabilmente scattate le manette. Perquisite, la 19enne e la 21enne sono state scoperte in possesso di arnesi atti allo scasso, presumibilmente gli stessi utilizzati per forzare la porta d'ingresso dell'appartamento della vittima.