Il furto nella casa di Milano e il bottino di 21mila euro in contanti

Colpo grosso a Milano. Nel weekend - al momento non è ancora chiaro in che giorno i malviventi siano entrati in azione - una banda di ladri è riuscita a svaligiare un appartamento di viale Scarampo, in zona Portello, portando via 21mila euro in contanti.

L'allarme è scattato lunedì mattina, quando il proprietario dell'abitazione - un 43enne, cittadino dell'Ecuador - è tornato a casa dopo tre giorni trascorsi fuori città e ha trovato le stanze completamente a soqquadro.

I malviventi, per il momento rimasti ignoti, sono riusciti a forzare una finestra e passando da lì hanno fatto accesso nell'appartamento. Da casa, stando alla denuncia presentata dall'uomo, sarebbero scomparsi i contanti, che erano in un cassetto di un mobile, e poco altro. I poliziotti intervenuti sul posto hanno fatto tutti gli accertamenti del caso, eseguendo i rilievi, per dare il via alle indagini.

La scorsa settimana un attico di tre piani poco distante - in viale Teodorico - era finito nel mirino di tre uomini, che erano però stati scoperti dai carabinieri. Durante la fuga, i tre erano "atterrati" nel commissariato Sempione della polizia, cercando poi di fuggire ancora ma inutilmente.