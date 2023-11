"Inseguimento" sui tetti del condominio: ladri trovati nascosti sulla terrazza

La fuga ad alta quota. Poi le manette. Due uomini - un 35enne e un 32enne, entrambi georgiani - sono stati arrestati giovedì sera a Milano con l'accusa di furto dopo aver rubato all'interno di un appartamento in via Pier Lombardo, in zona Porta Romana.

A dare l'allarme ai carabinieri, verso le 19, è stato un residente di un palazzo difronte a quello "visitato" dai due, che ha notato delle ombre sul tetto dell'edificio e ha allertato le forze dell'ordine. I militari hanno individuato l'abitazione in cui i due avevano appena consumato il furto e dopo essere entrati, grazie al proprietario che lavora poco distante, hanno visto che dalla casa erano spariti 300 euro e alcuni cacciaviti.

Gli stessi carabinieri hanno poi notato che la porta finestra era aperta e hanno visto due uomini allontanarsi sul tetto del condominio al civico accanto. La loro fuga è finita pochi attimi dopo, quando i militari li hanno trovati stesi sulla terrazza all'ultimo piano, nella speranza di non essere visti. Per loro sono quindi scattate le manette. Il più giovane dei due ha precedenti identici, in Svezia.