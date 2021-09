Maxi colpo al Carrefour, tagliano la cassaforte e rubano tutti i contanti

Hanno acceso la fiamma ossidrica e in pochi minuti hanno tagliato e aperto la cassaforte, poi sono scappati con tutti i contanti, circa 7mila euro. Colpo grosso al Carrefour di via Teano a Milano (zona Comasina) nella notte tra giovedì e venerdì 24 settembre. Sul caso sta indagando la polizia.

Gli agenti della questura, come reso noto da via Fatebenefratelli, sono arrivati sul posto quando il furto era già stato consumato, intorno alle 6:45 di venerdì. Per il momento non è stato reso noto se il sistema di allarme sia entrato in funzione né da dove siano entrati i ladri, veri e propri esperti del settore. Un furto simile era stato messo a segno in un'abitazione di via Vincenzo Monti (pieno centro di Milano) a gennaio 2020.