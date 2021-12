Rubavano vestiti usati dai cassonetti. Denunciati per 'gestione illecita di rifiuti'

Li hanno sorpresi mentre rovistavano tra i rifiuti e cercavano di rubare indumenti dai cassonetti gialli per la raccolta di abiti usati, materiale ferroso da alcuni ingombranti lasciati sul ciglio della strada in attesa del ritiro e altre tipologie di materiali da smaltire. Nelle scorse settimane, gli agenti della polizia locale di Buccinasco hanno fermato e denunciato due coppie di cittadini romeni, domiciliati in provincia di Pavia e a Milano.

I quattro, già noti alle forze dell’ordine, dopo essere stati foto segnalati, sono stati denunciati per il reato di trasporto e gestione illecita dei rifiuti. Gli agenti inoltre hanno disposto il sequestro preventivo penale di due autovetture e del materiale trafugato. "Da anni sul nostro territorio si verificano episodi di questo genere - dichiara il sindaco Rino Pruiti - ma difficilmente si riesce a identificare gli autori e soprattutto a perseguirli".

"Ringrazio la polizia locale di Buccinasco - conclude il primo cittadino - per l’ottimo risultato, ancora una volta ha dimostrato grande competenza: grazie agli agenti i quattro indagati dovranno rispondere di un reato grave come la gestione illecita dei rifiuti. Importante anche il sequestro delle auto che impedirà ai quattro di proseguire le attività criminose compiute nel nostro territorio".