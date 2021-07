Tentano di smontare il catalizzatore dalla Bmw parcheggiata in strada

Tre uomini arrestati per tentato furto

/ Via Giuseppe Adami

Qualcuno li ha visti mentre, nottetempo, armeggiavano a lungo nei pressi di una Bmw 520 parcheggiata in strada in via Adami, a Milano, nel quartiere Famagosta. La segnalazione al numero di emergenza 112 è delle tre di notte di mercoledì 28 luglio. Sul posto si sono precipitate le volanti della polizia: gli agenti hanno sorpreso i tre ancora vicino all'auto.

Uno faceva da "palo", gli altri due stavano tagliando il catalizzatore con cric e trapano. Tutt'e tre sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.