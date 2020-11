Milano, tentato furto al Cdi di viale Monza: ladro trovato con la cassaforte in mano

Quando i poliziotti lo hanno trovato aveva in una mano un piede di porco e con l'altra stava trasportando una cassaforte appena rubata. Colpo fallito all'interno del Centro diagnostico italiano, Cdi, in viale Monza 270 a Milano. A finire in manette è un cittadino albanese di 25 anni ma già con precedenti specifici nonostante la giovane età.

Lo riferisce la questura che con gli uomini delle volanti è intervenuta nella struttura domenica sera. A segnalare che qualcosa non andava è stato un istituto privato di vigilanza, incaricato di controllare il Cdi. Quando gli agenti sono entrati hanno subito notato che gli uffici dell'istituto erano totalmente messi a soqquadro. Poco più in là, nelle scale interne c'era il 25enne.

Oltre al piede di porco, il ragazzo portava con sé pure un cacciavite e indossava dei guanti. Stando a quanto accertato, il pregiudicato sarebbe entrato dopo aver danneggiato la porta d'ingresso e alcune porte interne. Ora è stato portato a San Vittore.