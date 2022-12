Gli rubano l'Iphone al bar, li 'segue' con la ricerca del Gps e li fa arrestare

Ha recuperato il suo Iphone, rubato poco prima, 'seguendolo' col Gps insieme alla polizia, che ha arrestato i due ladri. Questi erano entrati in un bar di via Vincenzo Monti, verso le due e mezza di giovedì pomeriggio, mentre la vittima (un uomo di 24 anni) era intenta a bere un caffè al bancone. I malviventi (due romeni, entrambi di 21 anni) avevano appoggiato una banconota da 20 euro e ordinato due birre, poi se n'erano andati di fretta.

Quasi subito il 24enne si è reso conto che, con i due giovani, dal banco erano spariti i 20 euro ma, insieme alla banconota, anche il suo Iphone 13 Pro. Attraverso un altro smartphone ha attivato la funzione 'trova il mio Iphone' e, nel frattempo, ha avvertito la centrale operativa del 112. Intanto il cellulare rubato (insieme ai ladri) 'viaggiava' per via Pagano e poi via Ariosto, dove la vittima si è incontrata con la volante del commissariato centro ed è salita a bordo.

L'inseguimento a distanza è proseguito fino a viale Papiniano, dove gli agenti hanno bloccato i due ladri, che avevano con sé l'Iphone rubato al bar al 24enne ed anche altri due smartphone della Apple. Pertanto sono stati arrestati per furto aggravato e denunciati per ricettazione.