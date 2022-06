Rubano il cellulare a una ragazza in piena notte, ma vengono visti e la polizia li arresta

Hanno rubato il cellulare dalla tasca dei pantaloni di una ragazza che camminava in corso Como, intorno alle 4 di notte di domenica 12 giugno, ma sono stati notati da un passante che li ha indicati ad una pattuglia di polizia che stava perlustrando il territorio. Gli agenti sono scesi dalla volante e si sono diretti verso i due giovani, procedendo al controllo.

I due, entrambi marocchini di 24 e 25 anni, erano effettivamente in possesso del telefono appena rubato, e poi restituito alla vittima. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato. Sono incensurati e irregolari in Italia.