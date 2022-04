Il ladro (minorenne) accerchiato e fermato dai passanti dopo il furto

La sua vittima non si era accorta praticamente di nulla. Ma i passanti, per sua sfortuna, sì. Un ragazzo di 17 anni, un giovane marocchino con precedenti, è stato arrestato mercoledì a Milano con l'accusa di furto dopo aver rubato il cellulare a una donna di 72 anni.

Il suo blitz, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuto poco dopo mezzogiorno in viale Piave. L'anziana era appena uscita da una banca e il giovane ladro avrebbe cominciato a seguirla per poi sfilarle il telefono dalla tasca e allontanarsi a bordo della sua bici. O almeno, provarci.

Perché in realtà a bloccarlo sono stati alcuni passanti che si erano accorti del furto e sono subito intervenuti, circondando il 17enne e dando l'allarme alle forze dell'ordine. Gli agenti lo hanno quindi dichiarato in arresto e hanno riconsegnato il cellulare alla signora, che non si era resa conto di nulla.