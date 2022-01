Ruba il telefono al capo dell'ambulanza che ha soccorso l'amico ubriaco

Ha accompagnato l'amico in ambulanza al pronto soccorso e, nel frattempo, ha pensato di derubare del cellulare il caposervizio del mezzo di soccorso. Ma quello, accortosi del furto, ha capito che non poteva essere altro che lui e ha chiamato la polizia per farlo arrestare.

E' sucecsso a Milano, tra le Colonne di San Lorenzo e il Policlinico, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022. Tutto è iniziato alle Colonne quando un'ambulanza è intervenuta, verso mezzanotte, per un'intossicazione etilica. I sanitari hanno deciso il trasporto dell'uomo che si era sentito male al Policlinico in codice verde. L'amico che era con lui ha insistito parecchio per accompagnarlo salendo a bordo della stessa ambulanza e i sanitari hanno acconsentito.

Ruba il telefono dell'operatore sanitario

Una volta arrivati in ospedale, i sanitari si sono occupati dell'uomo che avevano soccorso, accompagnandolo all'interno. Nella concitazione, il ladro è rimasto a bordo dell'ambulanza e si è impossessato del telefono del caposervizio, per poi scendere e raggiungere l'amico all'interno del nosocomio. L'operatore sanitario, nel frattempo, è tornato in ambulanza e si è accorto che il suo cellulare era sparito. Un suo collega ha trovato la cover del telefono (che, intanto, risultava spento) in un cestino della spazzatura lì vicino. Non ci è voluto molto a capire che il ladro avrebbe potuto essere l'amico dell'uomo soccorso.

Ed infatti il caposervizio è rientrato in ospedale e ha affrontato quel tizio: questi ha lanciato il cellulare per liberarsene ma, ormai, era stato scoperto. Nel frattempo è arrivata la polizia, che lo ha arrestato per furto aggravato. E' un cittadino marocchino di 21 anni.