Saccheggiano il centro commerciale: alcol e vestiti per 1.200 euro

Appena hanno visto i carabinieri che perlustravano con la 'gazzella' il parcheggio del centro commerciale, hanno accelerato per allontanarsi con rapidità. Una manovra che ha sortito soltanto l'effetto d'insospettire i militari di pattuglia. Questi si sono quindi mossi per fermare i tre a bordo di quella Renault Megane con targa spagnola, resisi sospetti per il loro atteggiamento. Ed è finita con tutt'e tre arrestati per furto aggravato.

E' successo a Vimodrone alle otto e mezza di giovedì sera. Protagonisti tre romeni senza fissa dimora, pregiudicati, di 19, 24 e 36 anni. All'interno della vettura i carabinieri hanno trovato varie bottiglie di alcolici e capi d'abbigliamento senza placche, tutte cose appena trafugate da vari negozi del centro commerciale, per un valore totale di circa 1.200 euro.

Le bottiglie e l'abbigliamento sono stati restituiti ai negozi da cui erano stati rubati, mentre i tre uomini sono stati arrestati.