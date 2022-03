Un 20enne ha cercato di fare shopping gratis in centro a Milano

Ha cercato di fare shopping gratis in centro a Milano ma è finito negli uffici della questura dove è stato denunciato per tentata rapina. È successo in corso Vittorio Emanuele a Milano nella tarda mattinata di martedì 1° marzo, nei guai un cittadino marocchino di 20 anni già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia.

Tutto è accaduto intorno alle 12 quando il 20enne, secondo quanto ricostruito da via Fatebenefratelli, è entrato nel negozio di Bershka e ha cercato di rubare un giubbotto infilandolo nello zaino. Quando è arrivato davanti all'ingresso ha cercato di oltrepassare la barriera antitaccheggio ma è stato bloccato dall'addetto alla sicurezza.

Il giovane non si è arreso e, mentre stava sopraggiungendo una volante, ha spintonato il vigilantes e cercato di scappare verso San Babila dove però è stato prima intercettato dagli agenti della Locale e poi fermato dai poliziotti. Nello zaino, oltre al giubbotto rubato nel negozio di fast fashion, sono stati trovati altri capi d'abbigliamento con la placca antitaccheggio. Tutta la refurtiva è stata sequestrata.