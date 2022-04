Il ladro che cerca di fare shopping gratis da Chanel

Ha cercato di fare shopping gratis in una boutique del Quadrilatero della moda e per lui sono scattate le manette. Un uomo di 48 anni è stato arrestato dalla polizia in via Sant'Andrea a Milano dopo aver rubato una borsa di Chanel dalla boutique del marchio francese.

Tutto è accaduto qualche minuto prima delle 13, come riferito dalla questura. Sono stati i vigilantes del negozio a bloccare l'uomo dopo che erano suonate le sirene dei sistemi antitaccheggio. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli che hanno perquisito il 48enne e, all'interno di una borsa schermata, è stata trovata una borsetta Chanel del valore di circa 1.800 euro.

La borsa è stata restituita al legittimo proprietario mentre il ladro, irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.