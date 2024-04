Ruba in chiesa per vendere calici al compro oro

Prima il furto (in chiesa), poi la corsa al compro oro per rivendere calici e porta ostie. Quando ha scoperto che tutto il materiale non era oro pieno di è disfatto di tutto. Per il presunto responsabile, tuttavia, è scattata una denuncia per furto aggravato. È successo nei giorni scorsi a Busto Arsizio, nei guai un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Tutto è successo nei giorni scorsi e gli agenti del commissariato sono arrivati a lui analizzando le immagini a circuito chiuso all’interno della chiesa. Le telecamere, infatti, hanno ripreso il ladro mentre rubava gli oggetti sacri custoditi all’interno del tabernacolo. Poco dopo l’uomo si è presentato presso gli uffici del commissariato (dove ha l’obbligo di firma) indossando gli stessi indumenti. I poliziotti lo hanno messo davanti all’evidenza e lui “ha ammesso di essere l’autore del furto, aggiungendo di aver tentato di vendere gli oggetti sacri ad un compro-oro ma, avendo scoperto che non erano di metallo pregiato, li aveva gettati in un cespuglio”, hanno puntualizzato i poliziotti in una nota.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto aggravato e “ la sua posizione verrà valutata anche in vista di un eventuale aggravamento della misura cautelare”, precisano dal commissariato. Gran parte degli oggetti sacri, invece, è andato perso: i poliziotti hanno recuperato solo un calice d’orato.