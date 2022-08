I ladri che rubano le cassette delle offerte in chiesa (ma sono vuote)

Il "danno", con il bottino praticamente nullo. La "beffa", con i guai con la giustizia all'orrizonte. Due uomini - un 45enne e un 33enne, entrambi italiani ed entrambi con precedenti - sono stati denunciati martedì sera dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato dopo aver messo a segno un blitz all'interno della chiesa di San Genesio di Dairago.

A dare l'allarme, verso le 15, è stato un volontario della parrocchia che ha notato i due uscire dal portone principale per poi salire su una Fiat Punto. È bastato poco al collaboratore del don per verificare che dalla chiesa erano sparite le tre cassette con le offerte dei fedeli, in quel momento in realtà vuote.

I militari intervenuti sul posto hanno raccolto le descrizioni dei due ladri e si sono messi alla ricerca della loro macchina, che è stata rintracciata verso le 22.30 in via Speroni a Villa Cortese. A bordo sono stati trovati proprio il 45enne e il 33enne, che sono stati riconosciuti anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere comunali e indagati a piede libero. Due delle tre cassette sparite dalla chiesa sono poi state trovate proprio a Dairago, a poca distanza dalla parrocchia.