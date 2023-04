Furto in chiesa il "Venerdì santo": preso il ladro con cotone e biadesivo

In chiesa, ma non per pregare. Un uomo di 51 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato venerdì mattina dalla polizia a Milano con l'accusa di furto pluriaggravato dopo aver svaligiato la cassetta delle offerte della parrocchia di San Michele Arcangelo, in viale Monza.

L'allarme è scattato poco prima dell'una, quando un fedele ha notato il 51enne all'opera. Quando i poliziotti sono arrivati e lo hanno bloccato, il ladro era già riuscito a mettere insieme 54 euro, tra monete e banconote.

Gli agenti delle volanti lo hanno trovato in possesso dei soldi e degli "attrezzi" del mestiere: un filo di cotone e un nastro biadesivo usati per riuscire a entrare nelle cassette e tirare fuori il denaro.