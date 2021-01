Cercano di rapinare chiosco in centro a Milano e picchiano edicolante: un arresto

Nei giorni scorsi insieme a due complici aveva provato a rapinare una coppia di 60enni che gestisce un'edicola e chiosco di souvenir in piazza Santa Maria Beltrade, passando alla violenza quando il suo tentativo è stato sventato. Martedì la polizia locale lo ha rintracciato e arrestato.

La tentata rapina in centro

A finire in manette un ragazzo di 23 anni che ora dovrà rispondere di tentata rapina. Il 16 gennaio lui e i suoi due complici si erano avvicinati al chiosco, fingendosi interessati alla merce esposta, poi mentre due di loro avevano distratto il gestore chiedendogli di uscire all’esterno per mostrargli alcuni articoli, il terzo si era introdotto nel retro per appropriarsi dell’incasso.

Il gestore però si era insospettito per via dei borsoni da palestra che i giovani portavano a tracolla, avendoli già visti nei giorni precedenti intenti a vendere calze (custodite proprio negli stessi borsoni). Poi ha notato che uno dei tre si stava introducendo nel retro ed è riuscito a sventare il furto dell’incasso.

I malviventi, però, vedendo fallito il loro piano, hanno devastato il chiosco e picchiato il gestore. In particolare a compiere il pestaggio sono stati i due 'pali' che hanno così permesso la fuga del loro complice.

Le indagini e l'arresto

Grazie alle descrizioni della vittima e all’ausilio delle telecamere della zona gli agenti di polizia locale sono riusciti a risalire agli autori del reato, scoprendo che alloggiavano in un appartamento affittato a giorni in via Mazzini. Qui è stato trovato e posto in stato di fermo il 23enne autore del tentato furto. I due complici invece sono attualmente ancora ricercati.