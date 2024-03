Cercano di fare shopping gratis: arrestati dalla polizia

Prima i colpi, uno dopo l’altro e sempre insieme, fine le manette. Due giovani di 24 e 22 anni sono stati arrestati dalla polizia con le accuse di furto aggravato e continuato in concorso in via Arona a Milano nella mattinata di venerdi 29 marzo.

Tutto è successo intorno alle 10.30 quando il personale del negozio Cisalfa di via Arona ha segnalato al 112 che due persone avevano provato a rubare 220 euro di materiale tecnico dagli scaffali. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upg che li hanno accompagnati in questura.

Durante gli accertamenti è emerso che i due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, avevano rubato 60 euro di generi alimentari dal vicino supermercato Coop. Entrambi sono stati arrestati.